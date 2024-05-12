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Giriş Tarihi: 12.5.2024

Üç ülke sele teslim: 594 ölü

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Üç ülke sele teslim: 594 ölü
AFGANİSTAN: Afganistan'ın farklı bölgelerinde günlerdir etkili olan sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev, okul ve ibadethane hasar gördü. Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.
KENYA: Yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükseldi. Sellerde 188 kişinin yaralandığını belirtilirken, 75 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.
BREZİLYA: Ülkedeki sellerde ölü sayısı 127'ye yükseldi.
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Üç ülke sele teslim: 594 ölü
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