Üç ülkede aile katliamı

Katil İsrail ordusu uluslararası hukuku yok sayan saldırılarıyla bir yandan aileleri yok ederken diğer taraftan bölgeyi ateşe atmaya devam ediyor.Sivil savunma yetkilileri, Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in iki eve düzenlediği saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğünü bildirdi.İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi. Evlerin bombalanmasıyla çocuklar ve kadınlar da hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yıkımını Ayta eşŞaab'daki evleri havaya uçurarak sürdürdü.İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline hava saldırısı gerçekleştirdi. Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne yönelik saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybetti.