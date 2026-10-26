Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu

Bir gecede üç ülkede siyasi dengeler değişti. Brezilya’da sandıktan Lula’nın zaferi çıkarken Sırbistan’da Vucic cephesinde yenilgi yaşandı. Bulgaristan’da ise cumhurbaşkanlığı yarışı 1 Kasım’a kaldı.

Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu
AA
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Brezilya, Sırbistan ve Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen seçimler, üç ülkede farklı siyasi sonuçları beraberinde getirdi.

Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu

LULA İKİNCİ TURDA RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.

Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.

Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı. 4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu

SIRBİSTAN'DA VUCIC YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.

Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

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Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu

BULGARİSTAN'DA SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi, katılımın yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) paylaştığı kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34,6, eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise yüzde 32,7 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 22,5 olarak açıklandı.

Myara şirketinin resmi olmayan sonuçlarına göre ise Yotova oyların yüzde 35'ini, Gyurov yüzde 31,9'unu aldı. Katılım oranı yüzde 22,2 olarak belirtildi.

Bu sonuçlara göre Yotova ile Gyurov, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu

YOTOVA'DAN "OYLARINIZI KULLANIN" ÇAĞRISI

Seçim gününün sona ermesinin ardından basına ilk açıklamasını yapan Yotova, "Oy kullanmazsak ülkede herhangi bir şeyi değiştirebileceğimizi düşünmek bir yanılsamadır." dedi.

Oy kullanan Bulgaristan vatandaşlarına ve kendisini destekleyen seçmenlere teşekkür eden Yotova, düşük seçmen katılımından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yotova, tüm Bulgaristan vatandaşlarıyla daha kararlı bir iletişim kuracaklarını ve seçim kampanyalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Bulgaristan'ın siyasi partiler arasında kurulan ittifaklarla değil, istikrarlı bir yönetimle yönetilmesini istediğini kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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