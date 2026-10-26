Üç ülkede seçim heyecanı: Kazananlar ve kaybedenler belli oldu
Bir gecede üç ülkede siyasi dengeler değişti. Brezilya’da sandıktan Lula’nın zaferi çıkarken Sırbistan’da Vucic cephesinde yenilgi yaşandı. Bulgaristan’da ise cumhurbaşkanlığı yarışı 1 Kasım’a kaldı.
Brezilya, Sırbistan ve Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen seçimler, üç ülkede farklı siyasi sonuçları beraberinde getirdi.
LULA İKİNCİ TURDA RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı. İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.
Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.
Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.
Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı. 4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.
SIRBİSTAN'DA VUCIC YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, dün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.
Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.
Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.
Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.
Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.