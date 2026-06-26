Uçak gemisi Fucien ile Tayvan’a gözdağı
Çin'in yeni nesil uçak gemisi Fucien'in, Tayvan ordusunun Ada'da muharebe hazırlık tatbikatı düzenlediği bir dönemde Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, geminin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını doğruladı. Geçişin "rutin eğitim faaliyeti" olduğunu ifade eden Sözcü Cang, gelecekte benzeri faaliyetlerin yürütüleceğini belirtti. Tayvan Savunma Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, geminin boğazdan geçiş yaptığını bildirmişti.