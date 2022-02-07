Uçak mezarlıkları: Çok sayıda pilot kayıp, hayatta kalan ödemesini altınla alıyor

Malumunuz Amazon Ormanları, dünyanın akciğerleri konumunda. Ama gezegenimizin nefesi tükeniyor. Sebebi ormansızlaşma. Bunun da temelinde kaçakçılık, yangınlar ve iklim değişikliği var. Şöyle düşünün Florida Üniversitesi'ne göre gerekli tedbirler alınmazsa doğal yıkım ve küresel ısınma nedeniyle Amazon Ormanları 2064 yılına kadar yok olabilir. Bu devasa ormanlar dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılıyor. Ayrıca, dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliği de burada. İşte, Selçuk Eren'in sunumuyla, Abdulhay Selim Dündar'ın yönetmenliğini yaptığı Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölüm...

İşte maden kaçakçıları geleceğimiz için kilit önemdeki Amazon'un yok ediyor. AP ajansı bu yok edişe dair çarpıcı bir haber yayınladı. Buna göre Brezilya'da Amazon Ormanları'nın derinliklerinde 20 binden fazla kaçak madenci çalışıyor. Altın kaçakçılığında helikopterler ve uçaklar kullanılıyor. Hatta Bo Vista kentindeki karakolda artık uçak mezarlığı oluşmuş durumda. Kaçakçılar, ormanın derinliklerine kargolarını ulaştırmak için uçakları kullanıyor. İşleri bittiğinde terk ediyorlar. Sadece şu an ekranda gördüğünüz polis karakolunun otoparkında 20'den fazla helikopter ve uçak var.

Karteller yani kaçakçılar, son zamanlarda pilot bulmakta da zorlanmıyor. Bunun sebebi pandemi. Salgının ilk başlarında uçaklar durmuştu ya. Pilotlar işsiz kaldı haliyle. Çok sayıda pilot da bu bölgeye akın etti. Ama tabii diğer taraftan pilotların can güvenliği yok. Radara yakalanmamak için sürekli alçak uçuş yapıyorlar. Ama bu çok riskli. Geçen yıl örneğin. Küçük bir uçak Amazon'un derinliklerine düştü. Pilotu beş hafta boyunca kendi çabasıyla hayatta kaldı. Bulunana kadar 26 kilo kaybetti. Yerel basın çok sayıda pilotun da kaybolduğunu yazıyor. Hayatta kalan pilotlar ödemelerini altınla alıyor. Uçuş başına 10 gram altın kazandıkları tahmin ediliyor.

Helikopter ya da uçakların Amazon'un derinliklerine inebilmesi için pistler de inşa ediyorlar. Ama bu süreçte yerliler de çok zarar görüyor. Yine geçen yıl, kaçak madenciler, yerli bir kabileden iki genci öldürdü. Gençlerin, helikopter pisti inşası yakınlarında avlandıkları tespit edildi.

Yerliler demişken, biraz da onlara değinelim aslında. Amazon Ormanları bir milyona yakın yerliye ev sahipliği yapıyor. Burası onların yurtları yani. 11 bin yıldır burada yaşıyorlar. Bazı yerli kabile köyleri, 500 yıldır dış dünya ile temasta. Ancak haberimizin başında da dedik ya, birçok yerel kabile hâlâ modern dünyadan tamamen izole yaşıyor. Tahminlere göre dış dünyayla teması olmayan 5 bin ile 10 arasında yerli var. İşte kaçakçılar, doğayla birlikte aslında yerlileri de yok ediyor.

Görüldüğü üzere Amazon Ormanları'ndaki durum, gerçekten çok kritik. Dilimiz döndüğünce dikkat çekmek istedik. Ama gelin biz haberimizi farklı ülkelerdeki diğer uçak mezarlıklarıyla tamamlayalım.