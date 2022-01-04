Uçak tuvaletinde skandal! Çöp kovasında yeni doğmuş bebek bulundu

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta havaalanı personeli bir uçakta gümrük kontrolü için tarama yaptığı sırada çöp kutusundaki kan lekelerinden şüphelendi, şoke eden bir olayla karşılaştı. Uçağın tuvaletinde yeni doğan bir bebeği terk edilmesinin fark edilmesinin ardından harekete geçildi. Bebek hastaneye sevk edilirken bebeğin annesini arama çalışmaları başladı.
KAN LEKELERİNDEN ŞÜPHELENDİ
Havaalanı personeli, bir uçağın gümrük kontrolü için tarama yaptığı sırada uçağın tuvaletindeki çöpte yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Personelin çöp kutusundaki kan lekeli tuvalet kağıdından şüphelenerek bebeği fark etmesinin ardından bebek tedavi için hastaneye sevk edildi.
BEBEĞİN ANNESİ KİM?
Havaalanı polisinin yolcuları sorgulaması ile bebeği terk eden kişinin Madagaskarlı 20 yaşındaki bir kadın olmasından şüphelenilirken bebeğin kendisine ait olduğunu reddeden kadın, doğum yaptığını doğrulayan tıbbi muayenenin ardından gözaltına alındı. Hastanede gözetim altında tutulan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. Mauritius'a 2 yıllık çalışma izniyle gelen kadın, hastaneden taburcu edildikten sonra yeni doğmuş bebeğini terk etmek suçundan yargılanacak.