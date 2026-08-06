Uçaklara kuş çarpma vakaları 2.5 kat arttı
Sivil havacılıkta 2025 yılında uçaklara kuş çarpma vakaları önceki yıllara oranla 2.5 kat arttı. Türbülans olayı ise 138 defa raporlanırken, 166 sert iniş yaşandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2025 yılı emniyet olayları yıllık bülteni yayınladı. Geçtiğimiz yıl toplam 8 bin 23 olay raporlanırken, en fazla raporlanan olay 4 bin 12 ile uçağa kuş çarpması oldu. Kuş çarpması olayı 2024'te bin 650 kez raporlanırken, son rapordaki artış dikkat çekti. Uçuşlarda 95 sert manevra yapılırken çeşitli uçuşlarda 52 sigara içme vakası, 37 ceza ve güvenlik ihlali kaydedildi. Raporlanan 8 bin 23 olayın 5 bin 881'i Türkiye'de gerçekleşirken, bunu sırasıyla 234 ile Almanya, 77 ile Rusya, 65 ile İngiltere, 59 ile ABD, 57 ile Fransa, 36 olay ile İtalya izledi.