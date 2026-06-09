Uçaklarda yeni dönem başlıyor: Tek bir hata ömür boyu yakabilir! Milyonları ilgilenidiriyor

Uçuş güvenliğini tehlikeye atan, kokpite girmeye çalışan ya da acil çıkış kapılarını zorlayan yolcular artık sadece tek bir havayolu şirketi tarafından değil, tüm sektör tarafından cezalandırılacak. Hazırlıkları süren yeni yasa teklifine göre, sabıka kaydı gibi işleyecek bu ortak veri tabanı sayesinde kurallara uymayanlar ömür boyu uçuşlardan men edilebilecek.

Özellikle aşırı alkol tüketimi sonrası yaşanan şiddet ve taşkınlık vakalarındaki %80'e varan artış, hükümetleri ve havayolu şirketlerini radikal adımlar atmaya zorladı. Bu yeni sistem, tamamen yolcu güvenliğini ve uçuş konforunu korumayı amaçlıyor.

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Avrupa'nın en büyük havayolu devleri, bu sistemin bir an önce devreye girmesi için hükümetlere lobi faaliyetlerini hızlandırdı. Şirketler, azınlık bir grubun taşkınlıkları yüzünden yüzlerce yolcunun seyahatinin mahvolmasına artık izin verilmeyeceğini net bir dille belirtiyor.

Sistem hayata geçtiğinde, İngiltere merkezli uçuş gerçekleştiren herhangi bir firmada sorun çıkaran bir yolcu, otomatik olarak diğer tüm havayollarının da kara listesine eklenecek. Uzmanlar, bu uygulamanın yakın zamanda küresel bir standart haline gelebileceğini öngörüyor.

YENİ UÇUŞ YASAĞI SİSTEMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ortak Veri Tabanı: Bir şirkette sorun çıkaran yolcu, tüm havayolları tarafından anında görülebilecek ve uçuş kartı alamayacak.

Alkol Sınırı Denetimleri: Özellikle tatil rotalarında alkol tetikleyici olayların önüne geçmek için havalimanlarındaki önlemler artırılacak.

Ömür Boyu Kısıtlama: Tekrar eden ihlallerde ya da ciddi güvenlik tehditlerinde yolculara ömür boyu uçuş yasağı uygulanabilecek.