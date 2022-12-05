Uçakta bomba paniği! İngiltere’ye giden uçak zorunlu iniş yaptı

Prag Havalimanı yetkilileri, "6276" numaralı uçağın dün yerel saatle 22.50'de güvenli şekilde havalimanına iniş yaptığını belirtti.

Çekya polisi, uzmanların olay yerinde olduğunu ve ihbar edilen cihazı araştırdıklarını söyledi.

Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada uçakta tehlikeli bir nesnenin bulunmadığı bildirildi.