Uçakta panik anları! Pilot rahatsızlanınca yaşananlar filmleri aratmadı; CNN o konuşmaları yayınladı

"YAŞANANLAR BİR MUCİZE"

Haber istasyonuna "Burada acil bir durum var" diyen yolcu, kontrolölerin yönlendirmeleriyle uçağı dikkatli bir şekilde indirdi. Yetkililer uçağın inişte biraz yalpaladığnı ancak yine de hiçbir deneyimi olmayan birinin uçağı indirebilmesinin mucize olduğunu dile getirdi.

PİLOTUN HALEN BİLİNCİ KAPALI

Pilotun ise hastalığı henüz bilinmiyor. Bilinci kapalı bir şekilde hastanede olduğu belirtildi.