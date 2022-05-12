Uçakta panik anları! Pilot rahatsızlanınca yaşananlar filmleri aratmadı; CNN o konuşmaları yayınladı

Bahamalar'dan Florida'ya geçen bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. Thompson Uluslararası Havalimanı'na doğru hareket eden bir pilot bir anda fenalaştı, kısa süre sonra da bilincini kaybetti.
TECRÜBESİZ YOLCU KONTROLÜ DEVRALDI
Uçakta başka bir yetkili olmadığı için yolcu uçağın kontrolünü devralmak zorunda kaldı. Daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan yolcu acil durum çağrısının ardındann navigasyon sistemini öğrenebilmek için yetkililerle iletişime geçti.
"YAŞANANLAR BİR MUCİZE"
Haber istasyonuna "Burada acil bir durum var" diyen yolcu, kontrolölerin yönlendirmeleriyle uçağı dikkatli bir şekilde indirdi. Yetkililer uçağın inişte biraz yalpaladığnı ancak yine de hiçbir deneyimi olmayan birinin uçağı indirebilmesinin mucize olduğunu dile getirdi.
PİLOTUN HALEN BİLİNCİ KAPALI
Pilotun ise hastalığı henüz bilinmiyor. Bilinci kapalı bir şekilde hastanede olduğu belirtildi.
CNN KONUŞMALARI YAYIMLADI
CNN International, yolcu ile görevli arasındaki konuşmaları yayımladı. İnişe yaklaşık 112 kilometre kala kontrolü eline alan yolcu, "Burada ciddi bir durumla karşı karşıyayım. Uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi. Uçağın nerede olduğunu öğrenmeye çalışan hava trafik kontrolörü, yolcuya uçağı indirmesine yardımcı olmak için talimatlar vermeye başladı: "Kanatları düz tutmaya çalış. Alçalmayı dene." Bunun ardından yolcu, havalimanına ulaşarak uçağı başarılı bir şekilde indirdi. Görevli, "Yeni pilotu tebrik ederim" dedi.