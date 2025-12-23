Libya Başbakanı Dibeybe’den taziye mesajı: ’Ülkemiz için büyük bir kayıp’

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara 'ya gelmişti.

Resmi görüşmelerin ardından dönüş için harekete geçen Falcon-50 tipi iş jeti Ankara 'da düştü.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP'

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Dibeybe, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık.

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub Türkiye'nin başkenti Ankara'ya yaptıkları resmi geziden dönüş yolunda trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.

Bu trajik olay, ülkemiz, ordumuz ve tüm halkımız için büyük bir kayıptır, çünkü ülkelerine sadakat ve özveri ile hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve ulusal bağlılığın örnekleri olan insanları kaybetmiş bulunmaktayız.

Kaybettiğimiz kişilerin ailelerine ve silahlı kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve içten duygularımızı sunuyoruz. Yüce Tanrı'dan onları merhametiyle kuşatmasını, cennetinde onlara yer vermesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini diliyoruz"