Uçan araba hayali gerçeğe dönüştü

Uçan araba hayali gerçeğe dönüştü
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan yeni modelinin tanıtımını yaptı. Tesla, düzenlediği ürün tanıtım etkinliğinde iki kişilik spor otomobil Roadster'ın yeni modelini sergiledi. Buna göre hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan modelin altındaki emiş gücü sayesinde dik bir rampayı tırmanıp baş aşağı asılı kalabildiği görüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TESLA

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