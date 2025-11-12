Üçlü zirveden kritik uzlaşı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kritik görüşmenin bir kısmına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Dünyanın yakından takip ettiği görüşme sonrası taraflardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Görüme sonrası Fox News kanalına konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump ile ABD-Suriye ilişkilerini ve Ortadoğu'daki bölgesel dengeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını anlattı. Şara, Suriye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile konuştuklarını ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu" ifadesini kullanan Trump, görüşmede Ortadoğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığını bildirdi. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, ülkesinin yakın zamanda DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı hedefleyen uluslararası koalisyon ile siyasi işbirliği bildirisi imzaladığını açıkladı.

İSRAİL MEDYASI: TÜRKİYE HER CEPHEDEN SALDIRIYOR

İsrail, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'da gerçekleşen tarihi Şara-Trump zirvesine katılmasından rahatsız oldu. İsrailli Maariv Gazetesi, Fidan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çekici bir analiz yayımladı. 'Türkiye her cepheden saldırıyor' başlıklı analizde, Fidan'ın Washington'da gerçekleştirdiği temasların, bölgede oluşan yeni diplomatik denklemin parçası olduğu belirtildi. Haberde, Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump yönetiminden üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, Başkan Donald Trump ile Suriye lideri Ahmed Şara arasındaki toplantıya da katıldığı bilgisine yer verildi. Maariv, bu gelişmeyi "Washington-Ankara-Şam" ekseninde oluşmakta olan yeni bir siyasi üçgen olarak yorumladı. İsrail kaynakları, Türkiye'nin bu süreçte artan nüfuzunu "bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek" bir gelişme olarak nitelendiriyor.