UCM kararı Netanyahu’yu panikletti: Uçağı rotasını değiştirdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle tedirginlik yaşayan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağı alışılmış güzergah yerine farklı bir rota izledi.
Flight Radar verilerine göre Netanyahu'yu taşıyan uçak, Avrupa üzerinden gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.
Uçağın Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandığı, Fransa'nın hava sahasına ise girmediği belirtildi.
"TUTUKLANIRIM" KORKUSU
İsrail basını, rotadaki değişikliğin sebebinin UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı olduğunu yazdı.
UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da alınan kararda Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
NETANYAHU'DAN FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELERE TEHDİT
Netanyahu, New York'a gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri hedef alacağını duyurdu.
29 Eylül'de de ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerini görüşeceğini söyledi.