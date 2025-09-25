UCM kararı Netanyahu’yu panikletti: Uçağı rotasını değiştirdi

Flight Radar verilerine göre Netanyahu'yu taşıyan uçak, Avrupa üzerinden gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.

Uçağın Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullandığı, Fransa'nın hava sahasına ise girmediği belirtildi.

"TUTUKLANIRIM" KORKUSU

İsrail basını, rotadaki değişikliğin sebebinin UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı olduğunu yazdı.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da alınan kararda Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.