UCM savcısına İsrail tehdidi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirildi. Fransız Le Monde ve Londra merkezli Middle East Eye sitesindeki haberlerde görüşüne yer verilen bir kaynak, "Bu sadece Karim Khan'a değil, UCM'ye yönelik bir yıkım girişimidir. Bu kampanya başarılı olursa, kurallara dayalı uluslararası düzen sona erer" değerlendirmesinde bulundu.