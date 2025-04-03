UCM tutuklama kararı çıkarmıştı: Netanyahu Macaristan’a geldi

Macaristan ziyareti, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye düzenlediği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

İsrail basınında çıkan haberlerin ardından Macaristan hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Orban'ın kabine şefi Gergely Gulyas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini açıkladı. Gulyas, "Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Orban, UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçlamış ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade etmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.