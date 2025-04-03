UCM tutuklama kararı çıkarmıştı: Netanyahu Macaristan’a geldi
Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Ancak karara rağmen Siyonist lider, Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.
Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.
Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.
Macaristan ziyareti, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun UCM'ye taraf bir ülkeye düzenlediği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.
MACARİSTAN UCM'DEN ÇEKİLECEK
Öte yandan İsrail basını, Macaristan'ın Netanyahu'nun tartışmalı ziyareti sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmeyi planladığını aktarmıştı.
İsrail basınında çıkan haberlerin ardından Macaristan hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Orban'ın kabine şefi Gergely Gulyas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini açıkladı. Gulyas, "Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.
UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI
UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.
UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Orban, UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçlamış ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade etmişti.
UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.