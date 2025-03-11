UCM tutuklama kararı çıkartmıştı: Eski Devlet Başkanı gözaltına alındı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkında uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama kararı çıkartmıştı. Emre uyan yetkililer kendisini ülkesinde gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 11:15 Son Güncelleme: 11 Mart 2025 11:16

Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine dönüşü sırasında tutuklandı. Bugün Hong Kong'dan Manila'ya dönen Duterte'nin UCM'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı kapsamında gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi. Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, UCM'den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı doğrulanırken, "Eski Devlet Başkanı şu anda yetkililerin gözetiminde" ifadeleri kullanıldı. Duterte'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANMAYA HAZIRLIKLIYDI Duterte dün Hong Kong'da yaptığı bir açıklamada UCM'nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti. Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu savunan Duterte, meşru müdafaa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.