UCM üyesi ülkelerin kararı: Gazze kasapları yargılansın

luslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi ülkelerin ezici çoğunluğu, Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu beyan etti. İspanya, İrlanda, Kolombiya, Brezilya, Filistin, Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine sunduğu yazılı beyanda, mahkemenin Roma Statüsü uyarınca Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti. Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti'nin ortak yazılı beyanında UCM'nin Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca mahkemenin tutuklama emri çıkarma yetkisi bulunduğu ifade edildi. Kolombiya, Brezilya, Şili ve Meksika da ortak beyanlarında Oslo sürecinin UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine yapacağı yargılamaları engellemediğini savundu. ABD, Almanya, Çekya ve Macaristan ise İsrail'in tezlerini savundu. UCM, 23 Temmuz tarihli kararında, 64 kişi, kuruluş ve ülkeden gelen talebi kabul ederek, İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin "beyanda bulunma" yetkisi vermişti.