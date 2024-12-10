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Giriş Tarihi: 11.12.2024

UCM’den Avrupa’ya Netanyahu çağrısı: Tutuklama emrine uyun

UCM’den Avrupa’ya Netanyahu çağrısı: Tutuklama emrine uyun
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Sözcüsü Fadi El Abdallah, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine uyma çağrısı yaptı. Abdallah, AB ülkelerinden gelen tepkilerle ilgili olarak "UCM'nin çalışması, mevcut kanıtlara ve uygulanabilir kurallara dayalı bir yargı çalışmasıdır" dedi. El Abdallah, UCM ile taraf ülkeler arasındaki ilişkinin yasal yükümlülüklerle yönetildiğine dikkati çekerek, "AB üye devletlerinin Roma Statüsü'ne taraf olduğunu düşünüyorum ve UCM'yi desteklemeye, işbirliği yapmaya ve kendi tüzükleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum" dedi.
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UCM’den Avrupa’ya Netanyahu çağrısı: Tutuklama emrine uyun
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