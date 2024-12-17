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Giriş Tarihi: 18.12.2024

UFO değil uçak ve yıldız!

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UFO değil uçak ve yıldız!
ABD'nin bazı eyaletlerinde gökyüzünde görülen "gizemli cisimler" ile ilgili tartışmalar sürerken Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, "Verileri yakından inceledikten ve ilgili vatandaşlardan gelen ihbarları elimizden geldiğince derledikten sonra, bugüne kadarki gözlemlerin yasal ticari insansız hava araçları, hobi amaçlı insansız hava araçları (İHA) ve kolluk kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve hatta yanlışlıkla insansız hava aracı olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini değerlendiriyoruz" dedi. Kirby, herhangi bir anormal durumun olmadığını kaydetti.
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UFO değil uçak ve yıldız!
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