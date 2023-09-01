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Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:53

UFO'lar hakkında gizli bilgiler açığa çıkıyor!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), halka karşı şeffaf olma ilkesi doğrultusunda UFO’lar hakkında tüm bilgilerin yayınlanacağı bir web sitesi açtığını duyurdu. Gizliliği kaldırılmış belgelerin yer alacağı platformda resmi raporlarında yer alacağı öğrenildi.

AA
UFO’lar hakkında gizli bilgiler açığa çıkıyor!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümetin "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) olarak adlandırdığı "tanımlanamayan uçan cisim"ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgilerin sunulacağı yeni web sitesi açtı.

"HALKA KARŞI ŞEFFAF DAVRANACAĞIZ"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında, Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ile "www.aaro.mil" web sitesini açtığını söyledi.

Web sitesinde gizliliği kaldırılıp kamuoyuna açıklanmak üzere onaylanan UAP vakalarının, videolar ve fotoğraflar da dahil olmak üzere bilgi sağlayacağını belirten Ryder, sitede raporlama indeksleri ve sık sorulan sorular bölümünün yanı sıra resmi raporlara, transkriptlere, basın bültenlerine ve toplumun yararlı bulabileceği diğer kaynaklara yer verildiğini dile getirdi. Ryder, Pentagon'un, AARO'nun UFO'lar üzerindeki çalışmaları konusunda halka karşı şeffaf davranmaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, temmuzda yaptığı açıklamada, 4 yılı aşkın sürede yaklaşık 40 tanıkla gerçekleştirdiği görüşmelere işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların bulunduğunu" öne sürmüştü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de halk arasında "UFO" olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel komisyon kurmuştu.

Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucu toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

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UFO'lar hakkında gizli bilgiler açığa çıkıyor!
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