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Giriş Tarihi: 5.10.2022 21:55 Son Güncelleme: 5.10.2022 21:58

Uganda'da Ebola salgını! Can kaybı artıyor, aşılar etkisiz

İHA
Uganda’da Ebola salgını! Can kaybı artıyor, aşılar etkisiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Uganda’daki Ebola salgınında şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğu ifade edildi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Son Ebola salgınlarını engellemek için başarıyla kullanılan aşılar, Uganda'daki salgında etkili değil" açıklamasını yaptı

Uganda'da 20 Eylül'de ilan edilen Ebola salgınında can kaybı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Uganda'daki Ebola salgınına değinerek, şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğunu belirtti.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Salgında şu ana kadar 10 sağlık çalışanının enfekte olduğunu aktaran Ghebreyesus, enfekte olan 4 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini belirterek, 4 sağlık çalışanının ise iyileştiğini ve takibe alındığını açıkladı.



DSÖ'nün acil durum fonundan Uganda'daki salgın için 2 milyon dolar ayırdıklarını belirten Ghebreyesus, ek uzmanlar, malzeme ve kaynaklar göndererek Uganda Sağlık Bakanlığını desteklemek için ortaklarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

ÖNCEKİ AŞILAR UGANDA'DAKİ SALGINDA ETKİLİ DEĞİL

Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki son Ebola salgınlarını engellemek için başarıyla kullanılan aşılar, Uganda'daki salgından sorumlu olan Ebola virüsü türüne karşı etkili değil. Ancak, bu virüse karşı çeşitli aşılar geliştirme aşamasındadır ve bunlardan ikisi, Uganda hükümetinden düzenleyici ve etik onayları bekliyor. Önümüzdeki haftalarda Uganda'da klinik denemelere başlayabilir" dedi.

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Uganda'da Ebola salgını! Can kaybı artıyor, aşılar etkisiz
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