Uganda'da minibüs ile kamyon çarpıştı! 14 ölü, 4 yaralı

Uganda'nın Kalungu bölgesinde yolcu minibüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yetkililer, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Uganda’da minibüs ile kamyon çarpıştı! 14 ölü, 4 yaralı
AA

Uganda polisinden yapılan açıklamaya göre, kaza pazartesi gecesi Kalungu bölgesindeki Kamunga Ticaret Merkezi yakınlarında meydana geldi.

14 ÖLÜ, 4 YARALI

Yolcu taşımacılığı yapan minibüsün kum yüklü kamyonla çarpışması sonucu minibüste bulunan 14 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Uganda'da trafik kazaları, bakımsız araçlar, aşırı hız ve yetersiz kara yolu altyapısı nedeniyle sık yaşanıyor.

Ülkede temmuz ayında eğitim gezisinden dönen ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 çocuk ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!