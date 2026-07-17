Uganda’da okul servisi devrildi: 20 öğrenci ve okul müdürü hayatını kaybetti

Uganda polisinden yapılan açıklamaya göre, eğitim gezisinden dönen öğrenciler ve öğretmenleri taşıyan araç, mekanik arıza nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir kayaya çarpıp devrildi.

20 ÖĞRENCİ VE OKUL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 20 öğrenci ile okul müdürü yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel Yönetimler Bakanı Barugahara Balaam Ateenyi, olay yerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada, yaralı öğrencilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

28 ÖĞRENCİ İSE YARALI

Ateenyi, 28 öğrencinin çevredeki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti. Kazanın, geçmişte de çok sayıda ölümlü trafik kazasının meydana geldiği riskli güzergahlardan birinde olduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör