Uganda’yı kıtlık vurdu: 19 ölü
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da etkili olan kıtlık nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkenin Karamoja bölgesindeki olumsuz şartlardan dolayı en az 1 buçuk milyon kişinin de risk altında olduğu belirtildi. Aylar süren kuraklık ve beklenen mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi nedeniyle Karamoja'da ekili alanların büyük bölümü ürün vermedi. Oluşan gıda yetersizliği nedeniyle Uganda hükümeti Karamoja bölgesindeki acil yardımlar dağıtmaya başladı.
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