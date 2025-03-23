UID’den Avrupa’da anlamlı iftar

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ramazan ayının manevi atmosferini ve bereketini paylaşmak amacıyla İngiltere ve Belçika'da iftar programları düzenledi. UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov ve AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova'nın yanı sıra diğer davetliler ve Türk vatandaşları katıldı. Erdoğan, sadece iftar yapmak için değil, aynı zamanda ortak değerleri pekiştirmek ve geleceği birlikte inşa etmek için bir araya geldiklerini belirtti. Belçika'daki programa, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Yenişehirlioğlu "Türk İslam kültürü sadece maddi zenginliklerle değil, manevi derinlikleriyle, yüksek ahlak anlayışıyla, insanlığa sunduğu güzelliklerle her daim öncü olmuştur'' dedi.