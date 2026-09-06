UKMTO rakamları duyurdu: Hürmüz’de 2 günde 59 gemi geçti

ABD-İran arasındaki gerginlik devam ederken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan son 48 saat içinde 59 geminin geçiş yaptığı kaydedildi. UKMTO, uluslararası deniz taşımacılığı için büyük önem taşıyan su yolundaki risk durumunu, "yüksek" olarak nitelendirdi.