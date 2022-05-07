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Giriş Tarihi: 7.5.2022 22:17

Ukrayna 24 saatte öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı

İHA
Ukrayna 24 saatte öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.
Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

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Ukrayna 24 saatte öldürülen Rus askeri sayısını açıkladı
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