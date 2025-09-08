‘Ukrayna 3’e bölünecek AB dağılacak’

Avrupalı liderlerin Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD'ye giderek Başkan Donald Trump ile görüşmesi beklenirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini söyledi. Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini savundu. Orban, AB'nin de parçalanma sürecinde olduğunu söyledi.