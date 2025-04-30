Ukrayna ABD mineral anlaşması yolda: Olası tarih verildi

CNN'e konuşan konuya yakın bir kaynak, Ukrayna'nın çarşamba günü ABD ile doğal kaynaklara ilişkin bir anlaşma imzalamayı planladığını bildirdi.

Kaynak, Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko'nun belgeyi imzalamak üzere ABD'de olacağını belirtti.

Anlaşmanın çarşamba günü imzalanacağına dair haber ilk olarak Bloomberg ve Financial Times tarafından duyuruldu.

ABD ve Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana, yatırım karşılığında Kiev'in keşfedilmemiş mineral zenginliklerine erişim sağlayacak bir doğal kaynaklar anlaşması üzerinde çalışıyor.