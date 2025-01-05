Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzelerini ateşledi: Rusya misilleme tehdidinde bulundu

Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği ABD yapımı 8 ATACMS füzesini düşürdü ve Batı'yı tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 3 Ocak'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleriyle saldırı düzenlemeye çalıştığı duyuruldu. 8 füzenin hava savunma sistemleri S-400 ve Pantsir-SM tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacaktır" denildi.