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Giriş Tarihi: 5.1.2025 13:58

Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzelerini ateşledi: Rusya misilleme tehdidinde bulundu

Ukrayna, ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya’yı hedef aldı. Ancak Rus ordusunun hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi. Olay sonrası Moskova, intikam sinyalleri verdi.

İHA
Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzelerini ateşledi: Rusya misilleme tehdidinde bulundu

Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği ABD yapımı 8 ATACMS füzesini düşürdü ve Batı'yı tehdit etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 3 Ocak'ta Rusya'nın Belgorod bölgesine ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleriyle saldırı düzenlemeye çalıştığı duyuruldu. 8 füzenin hava savunma sistemleri S-400 ve Pantsir-SM tarafından düşürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Batının desteklediği Kiev rejiminin bu eylemleri karşılıksız kalmayacaktır" denildi.

JOE BIDEN İZİN VERMİŞTİ

Öte yandan 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında Ukrayna'nın ATACMS füzelerini kullanmasını onaylamış ve bunun Rusya'nın "Ukrayna'daki savaşta cephe hattına Kuzey Kore askerlerini konuşlandırarak çatışmayı genişletmesine cevap" olduğunu söylemişti.

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Ukrayna ABD yapımı ATACMS füzelerini ateşledi: Rusya misilleme tehdidinde bulundu
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