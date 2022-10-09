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Giriş Tarihi: 9.10.2022 09:36 Son Güncelleme: 9.10.2022 09:36

Ukrayna açıkladı: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

AA
Ukrayna açıkladı: Zaporijya’ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü

Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ederken, Rus güçlerinin Zaporijya'daki saldırısında 17 kişinin öldüğü ifade edildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi. Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zaporijya Geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev de düzenlenen füze saldırısında sivillere ait bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda evin de zarar gördüğünü kaydetti. Kurtev, saldırıda şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve yine 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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Ukrayna açıkladı: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 17 kişi öldü
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