Ukrayna barış görüşmeleri sekteye uğradı: ABD Dışişleri Bakanı toplantıya katılmadı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakere yürütülmesi kararı alınmıştı. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Rubio, son anda ziyaretini iptal ederek görüşmelere katılmadı. Bunun üzerine toplantının seviyesi düşürüldü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılan görüşmeler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Londra ziyaretini aniden iptal etmesiyle sekteye uğradı.
ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılması planlanan zirve, toplantıya saatler kala Rubio'nun katılmama kararı nedeniyle ertelendi. Ukrayna ile Rusya arasındaki muhtemel ateşkesin ele alınacağı toplantının seviyesi de düşürüldü.
İngiliz basını, Rubio'nun dün gece toplantıya katılmama kararı almasının ardından Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının da seyahat planlarını değiştirdiğini aktardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığından toplantıya saatler kala yapılan açıklamada, "Resmi düzeydeki görüşmelerin devam edeceği, ancak medyaya kapalı olacağı" ifade edildi.
RUBİO'NUN ZİYARETİNİ İPTAL ETME NEDENİ
Londra'daki zirvenin Rubio'nun planını son anda değiştirmesiyle birlikte daha düşük seviyeli bir toplantıya dönüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kısa zaman içinde ilerleme sağlanmaması halinde ABD'nin çekilebileceği uyarısından birkaç gün sonra geldi.
ABD basını ise Washington'ın Londra'daki toplantıya daha düşük seviyede katılma kararının, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasındaki ateşkes uzlaşısını reddetmeye hazırlandığına ilişkin kulis bilgilerinin ardından geldiğine dikkat çekti.
İngiliz diplomatlar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Londra'daki görüşmelerden çekilmelerinin nedenine yönelik bilgilerinin olmadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise karara "lojistik sebepleri" gerekçe gösterdi.
Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını amaçlayan görüşmeye ABD'den Rubio ve Witkoff'un yerine Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağı belirtildi.
UKRAYNA HEYETİ PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEDİ
Ukraynalı yetkililer ise ABD ve Avrupa'dan gelen kararlara rağmen Londra programını değiştirmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Londra'ya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve tüm Avrupa için adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla ortaklarımızla yapacağımız toplantılar için
Andriy Yermak ve Rüstem Umerov ile birlikte Londra'ya geldik. Londra'daki ilk toplantımızı İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile yapacağız. Liderliği ve desteği için İngiltere'ye minnettarız. Ukrayna'yı güçlendirmenin ve uzun vadeli barış ve güvenliği garanti altına almanın yollarını tartışacağız" ifadelerini kullandı.