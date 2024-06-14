Ukrayna Barış Zirvesi’nde gözler Türkiye’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de bugün ve yarın düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak. Fidan, zirvenin açılış oturumunda hitapta bulunacak. Yaklaşık 100 ülkeden temsilci katılmasının beklendiği zirvede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik bir barış sürecinin başlatılması amacıyla fikir alışverişinde bulunulacağı kaydediliyor. Fidan, savaşın yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğini aktaracak. Fidan, "Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazırız" mesajını verecek. Türkiye ayrıca Rusya'nın zirvede yer almaması hakkında "Tüm tarafların katıldığı bir zirvenin sonuç doğurma ihtimali daha fazla" görüşünü dile getirecek.Rusyarusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önkoşullarının sağlanması halinde Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmele-görüşmelerine hemen başlayabileceği-rine başlayabileceğini söyledi. Putin, Ukrayna bir-ni birliklerinin Luhansk, Donetsk, liklerinin Herson ve Zaporijya bölgele-bölgelerinden tamamen çekilmesi ve rinden Ukrayna'nın NATO'ya katılma-katılmayacağına dair söz vermesi duru-yacağına durumunda görüşmelerin yapılabi-munda yapılabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet leceğini Başkanı Zelenski'nin Danışmanı Mykhailo Podolyak ise Putin'in ifadelerinin ciddi bir barış giri-girişimi olmadığını öne sürerek, şimi Putin'in sunduğu koşullar-koşullarla "uzlaşı bulmanın" mümkün la olmadığını belirtti.Rusya basınında Ukrayna müzakereleri için Türkiye'nin umut olabileceği belirtildi. Kommersant gazetesinde "Rus-Türk dalgası" başlığıyla yayınlanan haber analizde, "Moskova ve Ankara, Ukrayna konusunda ortak noktada buluştu" denildi. Türkrus.com sitesinin aktardığına göre haberde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ziyaretinin ardından İsviçre'de Ukrayna konulu konferansa katılacağı belirtildi ve "İstanbul müzakere sürecinin yeniden başlatılması için önkoşulların olmamasına rağmen, Ukrayna anlaşmasında Türkiye'nin arabuluculuğuna olası bir geri dönüş fikrine ilgi arttı" denildi.