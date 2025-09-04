‘Ukrayna barışı için öncü rol üstlenmeye hazırız’

umhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"Gönüllüler Koalisyonu" liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi katıldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı. Türkiye olarak, kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkânlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."