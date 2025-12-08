‘Ukrayna barışı iki engele takıldı’

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmaya hazırlanan Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik anlaşmanın yakın olduğunu dile getirdi. Kellogg, çatışmanın sona yaklaştığını ancak iki temel konunun hâlâ çözüm beklediğini söyledi. Kellogg, Donetsk bölgesinin statüsü ile Zaporojye Nükleer Santrali'nin geleceğinin anlaşmaya giden sürecin önündeki ana engeller olduğunu belirtirken, "Hedefe kalan son 10 metre en zor olanlar" ifadesini kullandı. Temsilci, bu iki meselede uzlaşma sağlanması halinde diğer başlıkların da hızla çözülebileceğini dile getirdi.