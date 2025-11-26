Ukrayna barışında adres yine Türkiye

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşın sonlandırılması için yürütülen en kritik müzakerelerde gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Savaşın başından bu yana iki tarafla da güven üzerine ilişki kuran ülke olarak öne çıkan Türkiye'nin önümüzdeki günlerde de Avrupa'nın istikrarı için yine kritik roller üstlenmesi bekleniyor. Masada ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış anlaşması varken dün Rusya tarafından kritik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı" dedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de birçok kez Türkiye'nin yapıcı etkisine vurgu yapmıştı. Trump'ın sunduğu plana dair görüşmeler de son sürat devam ediyor. Zelenski, Avrupalı müttefiklerinin 28 maddelik planda yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Zelenski'nin bu ay içerisinde ABD'ye giderek Trump ile görüşeceği duyuruldu.

TÜRKİYE TEMAS HALİNDE

Bu arada, Başkan Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrim içi toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı'mız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti" ifadesini kullandı.

MACRON: TÜRK İNGİLİZ, FRANSIZ ASKERİ BÖLGEDE BULUNMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin öngördüğü 28 maddelik "barış planında" Avrupalılar lehine müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar olduğunu belirtti. RTL radyosuna konuşan Macron'a göre İngiltere, Fransa ve Türkiye'den askerler, barış imzalandığı gün, savaş ortamı dışında eğitim ve güvenlik operasyonları için bölgede bulunabilir.