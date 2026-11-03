Ukrayna barışında Türkiye umudu sürüyor
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin "Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşebilirim" demesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin de Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ABD'ye bildirdiği ileri sürüldü. RİA Novosti'ye konuşan Türkiye'den bir kaynak, Ankara'nın teknik görüşmelerden liderler düzeyindeki zirvelere kadar her türlü diplomatik temas için platform sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
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