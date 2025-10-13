Ukrayna Başkanı Zelenskiy: 17 Ekim’de Washington’da Trump ile görüşeceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

HAVA SAVUNMA İMKANLARI GÖRÜŞÜLECEK

Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağını kaydetti.