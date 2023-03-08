Ukrayna: Bu bizim için iltifat gibi fakat sabotajlarla ilgimiz yok

Reznikov, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri savunma bakanları gayri resmi toplantısında, ABD ve Alman basınında çıkan haberlerdeki Kuzey Akım doğal gaz boru hattına yönelik sabotajların Ukrayna yanlısı gruplarca düzenlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Reznikov, "Benim için bu, bizimle hiçbir ilgisi olmayan tuhaf bir hikaye. Resmi soruşturmanın tüm detayları ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bu bizim istihbarat için iltifat gibi fakat bunlar bizim eylemlerimiz değil." ifadelerini kullandı.