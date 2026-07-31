Ukrayna cephesi de karıştı Polonya’da alarm
Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar giderek artıyor. Rusya'nın önceki gece gerçekleştirdiği geniş kapsamlı saldırılar NATO üyesi Polonya'da hava sahası ihlaline yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'da birçok bölgeye yönelik 78 füze ile düzenlediği saldırılarda içinde çocukların da bulunan 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Polonya sınırına yakın Ukrayna'nın Lviv kentinde iki apartman vurulduktan sonra Polonya teyakkuza geçti ve hava sahasını korumak için savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya'nın doğu sınırındaki Lublin kentinde de kırsal bir alana füze düştü. Seyir füzesi 10 metre genişliğinde göçüğe sebep oldu. Can kaybı yaşanmadı. Yetkililer şarapnellerin bir Rus Kh-101 füzesine ait olduğunu düşündüklerini kaydetti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB hava sahamıza yönelik bir başka kabul edilemez ihlal daha yaşandı" dedi.
Haber Girişi