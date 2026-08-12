Ukrayna cephesinde Rus ilerleyişi sürüyor: Harkiv’de bir yerleşim daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna’daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini açıkladı. Harkiv bölgesindeki Vodyanoye yerleşiminde kontrolün sağlandığı belirtilirken, Moskova yönetimi son iki günde Harkiv ve Zaporijya’da 3 yerleşimin ele geçirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Vodyanoye yerleşim birimi üzerinde kontrol sağladı." ifadesi yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Şçerbakovka ile Zaporijya bölgesinde Novoye Pole yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Haber Girişi