Ukrayna cephesinde tesisler hedefte

Ukrayna cephesinde tesisler hedefte
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı açıklamıştı, ancak bu durum sahaya yansımadı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'da enerji ve iletişim altyapısı tesisleri vuruldu" açıklamasını yaptı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine 39 balistik roket ve 120'den fazla İHA fırlattığını, en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, bugün Brüksel'de rekabetçilik, yüksek enerji fiyatları, küresel ekonomik dengesizlikler, AB'nin gelecekteki bütçesi, hibrit tehditler, Ukrayna ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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