Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD’ye gidiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Washington'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamada, "Liderler Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ve ABD'nin bu kritik dönemde desteğini sürdürmesinin hayati önemini ele alacaklar" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean- Pierre, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zeleniski'yi yarın Washington'a davet ettiğini belirterek," Başkan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, Rusya'nın acımasız işgaline karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusunda ABD'nin sarsılmaz kararlılığının altını çizmek üzere 12 Aralık Salı günü Beyaz Saray'a davet etti.

Rusya Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını arttırırken, liderler Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ve ABD'nin bu kritik anda desteğini sürdürmesinin hayati önemini ele alacaklar" ifadelerini kullandı.