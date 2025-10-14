Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Orta Doğu’da artık savaş olmadan yaşamak için ciddi fırsatlar var

"AYRINTILI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Trump ile 17 Ekim'de Washington'da bir araya geleceğini anımsatan Zelenskiy, söz konusu toplantı için hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen günlerde ABD Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu "PATRIOT" hava savunma sistemleri ile "Tomahawk" seyir füzelerine ilişkin de konuştuklarını ifade etti. Zelenskiy, "Hassas konuları yüz yüze görüşmek önemli, telefonda her şeyi anlatamazsınız." diye konuştu.