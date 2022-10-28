Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya’nın kaybını açıkladı

"MÜCADELEMİZİN SONUCU KURTULUŞ OLACAK"

Zelenski ayrıca 28 Ekim'de her yıl Ukrayna'nın Nazi işgalcilerinden kurtuluşunun kutlandığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm'e karşı savaşan ve onları mağlup eden Ukraynalıları saygıyla anıyoruz. Bugün bunu elimizde çiçeklerle değil, silahlarla yapıyoruz. Bugün atalarımızın kahramanlıklarının hatırasını korumak, onların başarılarını korumak demektir. Mücadelemizin 247'nci gününde Ukrayna'nın Nazilerden kurtarıldığı gün bir sembol haline geliyor: Mücadelemizin sonucu kesinlikle Ukrayna'mızın kurtuluşu olur. Ele geçirilen bölgeler kurtarılır. Bu geçmişte hep böyle olmuştur, gelecekte de böyle olacaktır. Herson, Donbas, Luhansk, Kırım'ın geleceği de böyle olacaktır" dedi.