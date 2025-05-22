Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den esir takası açıklaması: Listeyi incelemeye başladık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Rus tarafıyla anlaştıkları ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenski, Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 18:14 Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 18:18

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla anlaştıkları '1000'e karşılık 1000 esir' takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. "LİSTEDE SUNULAN HER KİŞİNİN AYRINTILARINI İNCELİYORUZ" Esir takası konusuna yapılan anlaşmanın Türkiye'deki müzakerelerin sonucu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz" dedi.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine getirilmesinin kendileri için öncelikli konulardan olduğunu da ifade etti. "TÜRKİYE'DEKİ TOPLANTININ TEK SOMUT SONUCU" Zelenskiy, "Esir takasına hazırlık konusunda bir toplantı gerçekleştirdim. Rus esaretindeki bin insanımızın serbest bırakılması anlaşması, Türkiye'deki toplantının belki de tek somut sonucuydu. Bunu sağlamak için çalışıyoruz" dedi.