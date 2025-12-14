Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya’da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Almanya'dayım. Bugünün gündeminde Amerikan müzakere heyetiyle yapılacak toplantı yer alıyor.

'GÖRÜŞMELERİN YAPICI GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Budapeşte Memorandumu tecrübesinin ve Rusya'nın işgalinin bir daha asla tekrarlanmaması için Ukrayna'nın güvenliğinin nasıl güvenilir bir şekilde garanti altına alınacağına odaklanıyoruz. Görüşmelerin yapıcı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.