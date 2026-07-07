Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara’da temaslarda bulundu

Zelenskiy, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ayrı ayrı görüştü.

Ayrıca Zelenskiy ve Jetten, "Ukrayna ve Hollanda Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör