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Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:31 Son Güncelleme: 26.11.2021 15:51

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'istihbarat aldık' dedi: 'Darbe girişimi iddiası'

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ’istihbarat aldık’ dedi: ’Darbe girişimi iddiası’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den darbe girişimi açıklaması geldi. Zelenskiy gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamasında; 'Ses kayıtlarına ulaştık' diyerek 'darbe girişimi' iddiasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde 1 Aralık'ta darbe girişimi yapılacağına dair istihbarat aldıklarını duyurdu. Zelenskiy, "Ukrayna Devlet Başkanına 30 Soru" programında yaptığı açıklamada, darbe yapılacağına ilişkin istihbarat aldıklarını kaydetti.

"SES KAYITLARI VAR"

Zelenskiy, iş adamı Rinat Ahmetov'un darbe girişimine dahlinin konuşulduğu ses kayıtları olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin bilgi almak için Ahmetov'u devlet başkanlığına davet eden Zelenskiy, kendisinin 2014'te ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olmadığını ve kaçmayacağını belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'istihbarat aldık' dedi: 'Darbe girişimi iddiası'
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